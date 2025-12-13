Convocan a maestría en Inteligencia Artificial Plus

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, convoca a participar en el proceso de selección para ingresar a la maestría en Inteligencia Artificial Plus Aplicada al Desarrollo Regional.

De acuerdo a la convocatoria, el posgrado en modalidad presencial tendrá una duración de cuatro semestres y la recepción de documentos será del 6 al 13 de enero de 2026, mientras que el examen de admisión obligatorio se desarrollará el 14 de enero.

Objetivo

El posgrado tiene como objetivo formar profesionales con alta especialización en inteligencia artificial (IA), capaces de desarrollar, adaptar y aplicar soluciones inteligentes orientadas a la transformación de sistemas sociales, productivos y tecnológicos regionales.

La especialidad está dirigida a profesionistas comprometidos con el bienestar colectivo y con el impulso de transformaciones científicas, tecnológicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral de alguna región.

Para mayores informes acudir a las instalaciones de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas Ciudad Universitaria, que se ubican en Carretera Emiliano Zapata, kilómetro 8, Rancho San Francisco o bien comunicarse al teléfono 961 61 7 80 00, extensiones 8101 y 8104.