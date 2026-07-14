Convocan a participar en concurso de oratoria

La Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Instituto de la Juventud, y el Ayuntamiento de Comitán, bajo los principios de inclusión y no discriminación, convocan al Concurso Nacional de Oratoria 2026 “Dr. Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre”.

Lo anterior, señaló la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, con el propósito de fomentar la oratoria como una herramienta para el fortalecimiento del debate y la deliberación, así como con el objetivo de honrar la memoria del ilustre chiapaneco, ferviente defensor de la libertad de expresión.

El concurso se dirige a juventudes de 18 a 29 años cumplidos, tanto en la etapa estatal como en la nacional.

Los aspirantes deberán contar con los siguientes requisitos: que sean de nacionalidad mexicana, contar con credencial para votar vigente, completar correctamente el formulario de inscripción.

El periodo de inscripción será desde las 10 de la mañana del 01 de julio hasta las 9:59 de la noche del 14 de agosto de 2026.

Participarán las personas que hayan solicitado su registro y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, a quienes, con oportunidad, la instancia organizadora que corresponda les hará llegar la confirmación de su inscripción.

En Chiapas, la etapa estatal se llevará a cabo el 28 de agosto de 2026, en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC Chiapas), ubicadas en Periférico Sur Poniente 2185, colonia Penipak, Tuxtla Gutiérrez.

La etapa nacional del concurso se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de octubre de 2026, en Comitán de Domínguez, Chiapas.

El IEPC Chiapas, el Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y el Honorable Congreso del Estado de Chiapas cubrirán tres noches de hospedaje y alimentación en Comitán de Domínguez.