Convocan a participar en el Pecda 2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), y el Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), convocan a la comunidad artística de la entidad a participar en la emisión 2026 del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda) Chiapas.

Este esfuerzo conjunto entre las instancias de cultura federal y estatal tiene como objetivo fortalecer el talento artístico de la entidad mediante una inversión compartida de dos millones de pesos.

Con el fin de promover un lenguaje más inclusivo, a partir de la emisión 2026 las categorías anteriormente denominadas Adolescentes creadores, nuevos talentos, Jóvenes creadores y Creadores con trayectoria adoptan nuevas denominaciones: Nuevas generaciones creativas, Creación joven y Creación con trayectoria, respectivamente.

Distribución

En esta convocatoria se distribuirán hasta 34 estímulos en las siguientes categorías: Nuevas generaciones creativas, dirigida a personas de entre 12 y 17 años; Creación joven, para personas de entre 18 y 34 años; Creación con trayectoria, para personas de 35 años en adelante; y Apoyos a colectivas artísticas, que se incluye por segunda ocasión y la cual está enfocada a fortalecer el trabajo de mujeres que integran colectivas artísticas, de 12 años en adelante.

Las personas y colectivas podrán presentar proyectos en las disciplinas de Artes visuales, Danza, Literatura, Medios audiovisuales y alternativos, Música y Teatro.

El registro de postulaciones estará abierto del 18 de marzo al 22 de abril. Como parte del proceso, la coordinación del Pecda, adscrita al Coneculta, llevará a cabo el 27 de marzo de 2026 una sesión informativa en modalidad virtual, en la que se brindará orientación sobre las bases, las reglas y los requerimientos de la convocatoria.

Resultados

Los resultados se darán a conocer el 18 de junio de 2026 en los sitios web del Sistema Creación y del Coneculta (sistemacreacion.cultura.gob.mx y conecultachiapas.gob.mx).