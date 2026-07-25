Convocan a participar en el Salón de la Plástica

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), lanzó la convocatoria para participar en el Salón de la Plástica Chiapaneca 2026, dirigida a artistas plásticos emergentes nacidos o con al menos cinco años de residencia en la entidad; la iniciativa busca impulsar la creación artística y brindar espacios de proyección a las nuevas generaciones de creadores.

Bases

La convocatoria está abierta para personas de entre 18 y 35 años cumplidos al cierre del registro y contempla la participación en las disciplinas de pintura, grabado y escultura, con un máximo de dos obras originales por artista, de temática y técnica libres.

Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán enviar un expediente con fotografías de sus obras, currículum actualizado y documentación que acredite identidad y residencia.

La recepción de propuestas concluirá el 28 de agosto de 2026, en la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural, ubicada en el Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, en Tuxtla Gutiérrez.

Selección

Posteriormente, un jurado integrado por artistas y críticos de arte realizará la preselección de hasta 50 obras, cuyos resultados se darán a conocer el 14 de septiembre a través del portal oficial de Coneculta y sus redes sociales.

Las piezas seleccionadas deberán entregarse de forma física antes del 2 de octubre, debidamente embaladas y listas para su exhibición.

La exposición del Salón de la Plástica Chiapaneca será inaugurada el 15 de octubre de 2026, en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Jaime Sabines, donde también se llevará a cabo la ceremonia de premiación.

Premios

En esta edición se otorgarán tres premios de adquisición de 25 mil pesos cada uno, así como dos premios honoríficos de adquisición de 11 mil pesos, sin distinción de disciplina.

Las obras ganadoras pasarán a formar parte del Acervo Plástico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

Además del reconocimiento económico, los artistas ganadores participarán en una serie de conversatorios con el público en distintas sedes culturales del estado, entre ellas el Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo; el Museo de San Cristóbal de las Casas (Musac), y la Casa de Cultura de Berriozábal.