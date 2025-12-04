Convocan a participar en examen del Ceneval

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Dirección de Formación e Investigación Educativa de la Secretaría Académica, convoca a todos los estudiantes del último semestre y egresados de los diferentes programas educativos a participar en la aplicación institucional del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) PLUS – Ceneval, Examen Desde Casa (EDC).

Objetivo

Dicha práctica tiene como objetivo brindar todas las facilidades y acompañamiento a los estudiantes del último semestre y egresados interesados en ser evaluados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), en la modalidad Examen Desde Casa (en línea).

Quienes tengan interés podrán registrarse a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el próximo 26 de enero del 2026; el examen se aplicará del 23 al 26 de marzo y los resultados son entregados por el Ceneval el 27 de abril de 2026.

Entre las licenciaturas que integran la convocatoria se encuentran: Médico Cirujano, Contaduría, Administración, Arquitectura, Ingeniería Civil, Derecho, Ingeniero Agrónomo y Ciencias de la Comunicación, entre otros.

Información

Para mayores informes, las personas interesadas pueden ingresar a la página www.egresados.unach.mx, mandar un correo a la dirección electrónica cenevalegel@unach.mx o comunicarse al número 9612369545.