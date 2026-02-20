Convocan a participar en Olimpiada Matemática

Sergio Guzmán Sánchez, delegado estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, dio a conocer que la convocatoria para iniciar todo el proceso estatal rumbo a este gran evento en su edición 2026 se cierra el próximo 27 de febrero, por lo que están buscando a niños y adolescentes interesados en participar en el proceso de preparación.

El también profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que la primera etapa consiste en invitar a los profesores para que se inscriban y apliquen un examen que sirve como un primer filtro para la etapa dos.

En la actualidad están impartiendo entrenamientos básicos gratuitos en línea a por lo menos 100 alumnos y se espera sigan sumándose. Van dirigidos a niños de quinto y sexto de primaria y primero de secundaria, pero las técnicas también les sirven a jóvenes de preparatoria.

El año pasado, en la etapa estatal de preparación participaron más de tres mil estudiantes, para la final se quedaron solamente nueve de primaria y secundaria, también seis de preparatoria y otras seis más de diferentes niveles para las competencias nacionales.

En la nacional varios quedaron preseleccionados para competencias internacionales. “El nacional sirvió para ver quienes van a ir al internacional este año, ahorita todavía hay dos alumnos de Chiapas que están buscando lugar para competencias internacionales”.

Internacional

Dijo que uno de los niños asistió a la competencia internacional en La India hace dos años, él mismo tiene posibilidad de participar a la Olimpiada Centroamericana y del Caribe que este año se llevará a cabo en México.

Para los estudiantes que quieran participar en el proceso de preparación se pueden comunicar al correo: [email protected] y [email protected].