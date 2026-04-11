Convocan a poetas del estado

El Patronato de la Fiesta de San Marcos, en coordinación con la Diócesis, lanzó la convocatoria para el Premio Estatal de Poesía “Juegos Florales San Marcos Tuxtla 2026”, una iniciativa que busca promover la creación literaria y reconocer el talento local.

El certamen forma parte de las actividades culturales, religiosas y deportivas que se realizan en la capital chiapaneca en el marco de las festividades de San Marcos, y busca destacar la riqueza literaria de la entidad.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar poetas residentes en Chiapas con una obra inédita escrita en español o en cualquiera de las 12 lenguas indígenas del estado, en este último caso, acompañada de su respectiva traducción.

Requisitos

Los trabajos deberán tener una extensión de entre 20 y 40 cuartillas, en formato PDF, con tipografía Arial 12 y a doble espacio.

El ganador recibirá un estímulo económico de 12 mil pesos, además de un reconocimiento oficial, un lote de libros, una flor natural y la publicación de la obra.

La fecha límite para el envío de trabajos será el jueves 18 de abril de 2026 a las 16:00 horas, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer antes del 22 de abril.

La premiación está programada para el viernes 24 de abril a las 17:00 horas, frente a la Catedral de San Marcos.

Documentos oficiales

Para participar, los interesados deberán enviar su obra firmada con pseudónimo al correo [email protected], y en un mensaje aparte, la pleca de identificación con datos personales y documentos oficiales al correo [[email protected].

La convocatoria establece que no podrán participar ganadores de ediciones anteriores ni personal del Patronato organizador.