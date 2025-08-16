Convocan a premios literarios en Tonalá

En el marco del Festival del Mar, se llevó a cabo la presentación de los Premios Literarios “Joaquín Vázquez Aguilar” y “Óscar Wong”, en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

El objetivo de estos premios literarios es fomentar la cultura y brindar apoyo a artistas, escritores, poetas y promotores culturales de Tonalá, por lo que se apuesta por rescatar y promover espacios culturales como museos y centros recreativos, pero sobre todo, por respaldar el talento literario local, reconociendo que el municipio es cuna de grandes escritores, poetas y artistas.

Durante el evento se explicó que la recepción de trabajos estará abierta del 15 de agosto al 1 de noviembre, hasta las tres de la tarde.

Este evento es organizado por las autoridades de Tonalá, con el respaldo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

En este acto estuvieron presentes: Carlos Román García, director general del Archivo del Estado; Dalila Morales Aguirre, directora de la Casa de la Cultura; Sofía Mireles Gavito, cronista municipal; Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas y Cicerón Aguilar Acevedo, coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico.