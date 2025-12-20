Convocan a renovar dirigencia del STSGECH

Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH), informaron que en las últimas horas se publicó la convocatoria formal para la elección de la nueva dirigencia sindical. El llamado se da en cumplimiento de un resolutivo judicial que declaró la acefalía en la organización.

Mabel López Pérez, integrante del sindicato, enfatizó que la determinación de convocar “no es una interpretación política, es una determinación judicial y como tal debe ser acatada”. En conferencia de prensa, representantes de diversos sectores de la base trabajadora coincidieron en la necesidad de actuar con madurez y legalidad.

Los presentes manifestaron preocupación por el estado en el que quedó el gremio tras la anterior dirigencia, cuyo periodo concluyó en octubre. En ese contexto, desconocieron la validez de una convocatoria electoral paralela difundida en noviembre, argumentando carencia de personalidad jurídica de quien la emitió.

Requisitos

Los requisitos para participar son: encontrarse en pleno goce de sus derechos sindicales, acreditar su filiación como miembro activo de la organización sindical mediante la presentación de los siguientes documentos: credencial para votar expedida por el INE en original para efecto y copia fotostática, talón de cheque correspondiente y copia autográfica en la que se observe la aportación de la cuota sindical.

Fecha

La asamblea oficial se llevará a cabo el sábado 10 de enero del 2026 a las 10:00 horas en el Domo del Isstech, en Tuxtla Gutiérrez. El objetivo principal será instalar un comité electoral independiente que conduzca el proceso para elegir un nuevo Comité Central Ejecutivo.