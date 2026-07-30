Convocan a ser parte de la Maestría en IA

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) convoca a cursar la Maestría en Inteligencia Artificial Plus Aplicada al Desarrollo Regional, que dará inicio en el mes de enero del 2027.

Con un enfoque interdisciplinario y aplicado, esta especialidad integra la ciencia de datos, el modelado computacional y la innovación tecnológica con las necesidades del desarrollo sostenible y regional. Su formación impulsará proyectos para fortalecer la vinculación entre universidad, sociedad y sectores productivos.

Por lo anterior, la Unach busca formar profesionales con alta especialización en inteligencia artificial, capaces de desarrollar, adaptar y aplicar soluciones inteligentes orientadas a la transformación de sistemas sociales, productivos y tecnológicos regionales, fomentando la reflexión ética, el pensamiento crítico, la soberanía tecnológica y el compromiso con la justicia cognitiva.

Perfil

Los aspirantes al posgrado, deberán comprometerse con el bienestar colectivo y el impulso de transformaciones científicas, tecnológicas y sociales, que demuestren un interés genuino en aplicar tecnologías de inteligencia artificial al análisis y solución de problemáticas estructurales en sectores estratégicos como la salud, la educación, la agroindustria y la energía.

Los interesados deberán presentar su documentación del 15 al 29 de octubre del 2026, incluyendo: copia del título, currículum vitae, acta de examen de licenciatura, carta de exposición de motivos por los que debe ser aceptado y presentar una propuesta de proyecto, entre otros archivos.

Para mayores informes, los estudiantes pueden ingresar a la página https://mia.maestria.unach.mx/, enviar un correo electrónico a la dirección: [email protected] o comunicarse al número 961 617 8000 extensión 8101 y 8104.