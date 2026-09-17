Convocan a sesión por viaje a CDMX

La Comisión Sexta Zapatista invitó a personas, grupos, colectivos, colectivas, movimientos y organizaciones adherentes a la Sexta y a la Declaración por la Vida, y a las personas honestas y de buen corazón, a una sesión informativa sobre el viaje que realizará una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la Ciudad de México en diciembre para reunirse con agrupaciones de madres y padres buscadores, entre otras actividades.

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, agregó que la sesión se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de octubre próximo en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), ubicado en San Cristóbal.

Dijo que la llegada será el viernes 2 de octubre y la sesión informativa comenzará el sábado 3, “con la participación de personas que informarán los avances en grupos de Buscador@s que quieren participar en los encuentros”, a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Se informará también acerca de los avances en las finanzas para el viaje, a cargo del Colectivo Llegó la Hora; en el hospedaje y alimentación de la delegación zapatista y de los grupos de Buscador@s, de lo cual será responsable la Casa Samir Flores Soberanes, así como de las campañas artísticas que se están realizando para recaudar fondos.

Asimismo, sobre el registro de propuestas de actividades para diciembre 2026-enero 2027 en el centro del país, a cargo del colectivo Red Universitaria Anticapitalista (RUA); las actividades que ya realizan diversos grupos musicales. Otras, barrios, bailador@s, universitari@s, además de la participación de la Comisión Sexta Zapatista, precisando los objetivos del viaje inicial de la Gira por la Vida Capítulo México.