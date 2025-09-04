Convocan a Tercer Periodo de Sesiones

La Comisión Permanente presidida por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez convocó al pleno de la Sexagésima Novena Legislatura al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, a celebrarse el jueves 04 de septiembre a las 10:00 horas.

En dicha sesión, las y los diputados que integran la Sexagésima Novena Legislatura atenderán las siguientes disposiciones: Dictamen relativo a los Planes Municipales de Desarrollo para el periodo de Gobierno Municipal 2024-2027.

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas.

Puntos

En la sesión de la Comisión Permanente se desahogaron los siguientes puntos:

Por urgente/obvia resolución se aprobó la propuesta del doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas, mediante el cual nombró al ciudadano Félix Penagos Madrigal, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, a quien la Mesa Directiva le tomó la protesta de rigor al cargo conferido.

Nombramiento de la ciudadana Mayeli Torres Ríos, como regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento municipal de Tuzantán, Chiapas.

Nombramiento de la ciudadana Francisca Velázquez Rodríguez, como primera regidora propietaria en el Ayuntamiento de Bella Vista, Chiapas.

Declaración de falta definitiva por el fallecimiento de la ciudadana Patricia Patihstán López, como segunda regidora propietaria por el Ayuntamiento de Chamula, Chiapas. Nombrando a la ciudadana Carolina Gómez Hernández, como segunda regidora propietaria.