Convocan al concurso Chiapas Limpio

El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), lanzó la convocatoria al Primer Concurso Estatal “Chiapas Limpio: Promoviendo prácticas sostenibles”, una iniciativa que busca reconocer a los municipios que destaquen en la implementación de políticas, tecnologías y proyectos de impacto ambiental.

El certamen, abierto a los 124 ayuntamientos del estado, premiará las mejores iniciativas locales en el manejo de residuos sólidos urbanos, la reducción de la contaminación del aire y la preservación del agua.

Además, valorará la participación ciudadana, la capacitación comunitaria y la creación de redes municipales de promotores ambientales.

Premios

Los premios van desde un millón hasta tres millones de pesos, acompañados de reconocimientos oficiales y placas conmemorativas.

Los recursos deberán destinarse a fortalecer proyectos de sostenibilidad en cada municipio ganador.

La premiación está prevista para el 5 de junio de 2026, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Asimismo, el jurado estará integrado por un equipo multidisciplinario con representantes de la Semahn, la Procuraduría Ambiental de Chiapas, la Semarnat, la Conafor, la Conanp, universidades estatales y organizaciones ambientales, con el compromiso de evaluar con criterios técnicos y garantizar la transparencia del proceso.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2025 y la entrega de carpetas con evidencias de las acciones realizadas tendrá como fecha límite el 30 de abril de 2026.

Los resultados se darán a conocer el 31 de mayo de 2026 en la página oficial de la Semahn.

Finalmente, la Semahn destacó que esta iniciativa busca consolidar a Chiapas como un referente nacional en sostenibilidad, destacando el papel de los municipios en la construcción de un futuro ambientalmente responsable y socialmente participativo.