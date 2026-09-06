Convocan al concurso Cocinando en Coyatoc

Con el objetivo de preservar, difundir y reconocer la riqueza de la gastronomía zoque de Chiapas, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), en coordinación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) Tuxtla, convocó al V Concurso Gastronómico “Cocinando en Coyatoc 2026”.

El certamen forma parte de las actividades del Festival Coyatoc, la Fiesta Zoque de Chiapas y está dirigido a personas mayores de 18 años interesadas en compartir sus conocimientos y prácticas relacionadas con la cocina tradicional de esta cultura.

Podrán participar estudiantes, cocineras tradicionales y cualquier persona con conocimientos de la gastronomía zoque, quienes deberán conformar equipos de entre dos y tres integrantes y designar a un representante para realizar el proceso de inscripción.

El concurso contará con dos categorías: Tradicional e Innovación, con tres primeros lugares en cada una. La bolsa total será de 24 mil pesos, distribuida de la siguiente manera: seis mil pesos para el primer lugar, cuatro mil para el segundo y dos mil para el tercero de cada categoría.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes deberán registrarse antes de las dos de la tarde del 18 de septiembre de 2026, mediante el correo electrónico establecido por los organizadores. Para completar el proceso deberán proporcionar información personal y documentación de los integrantes del equipo.