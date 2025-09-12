Convocan al concurso de barismo Espresso

Baristas profesionales y aficionados a la ciencia y arte de preparar bebidas a base de café de alta calidad, podrán participar en el concurso de barismo Espresso, organizado por el Instituto del Café del Estado de Chiapas (Incafech) y la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (Ammje).

El evento se realizará en San Cristóbal de Las Casas el 1º de octubre en Histórico Café; en Tuxtla Gutiérrez será el 15 de octubre en Kadmiel Cafetería; el propósito es reconocer el talento de las y los profesionales del barismo así como promover la excelencia y cultura cafetalera en Chiapas.

Premiación

Los tres mejores participantes serán premiados, el primer lugar con siete mil 500 pesos, segundo con cinco mil y el tercero con dos mil 500 pesos. El cupo está limitado a 10 participantes por sede. El cierre de registro será el 25 de septiembre a las 23 horas para el concurso de San Cristóbal y el 3 de octubre para el Tuxtla.

Carolina Espinosa, de la Unidad de Planeación del Instituto, comentó que para mayores informes sobre las bases de participación, inscripciones y requisitos los interesados pueden visitar la página web incafech.gob.mx o enviar un correo a concursobarismo@incafech.gob.mx. El jurado estará conformado por baristas y catadores reconocidos en el estado.

Jorge Utrilla Robles, director general del Instituto, manifestó que “el objetivo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es encontrar en la cadena productiva del café especialistas que puedan coadyuvar en la demostración de las cualidades, aroma, sabor, acidez, que acentúa y dan valor a este aromático chiapaneco”.

Realizar concursos de barismo en Chiapas es fundamental para fortalecer la cadena de valor, reconociendo el papel clave de las y los baristas como embajadores de este grano chiapaneco. Se promueve la profesionalización del sector y se impulsa la cultura local.