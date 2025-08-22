Convocan al festival “Unach Guau” para concientizar

El Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez” será sede del festival “Unach Guau”, evento organizado para crear conciencia en los alumnos sobre el maltrato animal, así como crear espacios donde los animales de compañía puedan ser bienvenidos.

Roberto Cruz Nucamendi, encargado del área de Responsabilidad Social Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), explicó que el evento será el viernes 29 de agosto a partir de las ocho de la mañana.

Adelantó que la inauguración oficial está programada a las 10 de la mañana, se espera contar con la presencia del rector de la universidad, diputados locales y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres.

Posteriormente se llevará a cabo el conversatorio “Voces que cuidan”, en el que participarán las diputadas Marcela Castillo y Andrea Negrón, junto con el maestro Carlos Velasco, para abordar los pormenores de la nueva ley aprobada en materia de protección animal.

“Chucho móvil”

En el evento también contará con la presencia del “chucho móvil”, así como empresas como Mercafem, el programa Expotierra, artesanos locales y diversas pet shop que instalarán puntos de venta.

El encargado hizo énfasis que la universidad mantiene atenciones permanentes en el cuidado animal, citando como ejemplo la reciente “mega esterilización” donde se realizó más de 200 procedimientos.

Hizo énfasis en que la Facultad de Medicina Veterinaria realiza acciones constantes en el Hospital de Pequeñas Especies y destacó la reciente inauguración de una guardería canina.

La invitación al festival “Unach Guau” está abierta para toda la comunidad universitaria y el público en general, con el propósito de que sea un día de fiesta y reflexión en favor de la fauna urbana.