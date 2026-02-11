Convocan al Good Deeds Days 2026

En el marco del 20° aniversario del movimiento internacional Good Deeds Day (Día de las Buenas Acciones) y de la proclamación del 2026 como el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible por la ONU, se extiende una invitación a organizaciones, instituciones y colectivos de Chiapas para sumarse como aliados estratégicos a esta iniciativa global.

El Día Internacional de las Buenas Acciones 2026 se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026 en el Museo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (MUCH), como sede anfitriona.

El evento es coordinado por la Fundación RedSalud Internacional en colaboración con Good Deeds Day Internacional, Latinoamérica y México, el MUCH, y cuenta con la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) a nivel local.

Jornada simultánea

La jornada se celebrará de manera simultánea en los 115 países miembros del movimiento, el cual moviliza a más de 5 millones de voluntarios anualmente. La participación de Chiapas busca posicionar al estado como un referente de unidad, colaboración interinstitucional, innovación social y compromiso comunitario ante México y el mundo.

El propósito central del evento es fortalecer el liderazgo social, la corresponsabilidad y la participación ciudadana, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se concibe como un espacio familiar, educativo y comunitario que promueve el voluntariado intergeneracional y la construcción colectiva de soluciones.

La convocatoria destaca que la participación ofrece a las organizaciones la oportunidad de: Vincularse a un movimiento global de reconocimiento internacional.

Visibilizar su labor social en plataformas nacionales e internacionales, fortalecer redes de colaboración con diversas instituciones, generar impacto social directo en la comunidad chiapaneca, contribuir activamente al cumplimiento de los ODS.

Registro y plazo límite

Para integrar las actividades al programa oficial internacional, las instituciones interesadas deben registrar su acción social a través del siguiente enlace: https://forms.gle/yVKqo3dGCrku3fem9

La fecha límite de registro es el 31 de marzo de 2026. Se invita a las organizaciones a diseñar una acción alineada con su misión, que contribuya al fortalecimiento del tejido social, la educación, la salud, la inclusión, el medio ambiente o el desarrollo comunitario. Para inspirarse, pueden consultar experiencias internacionales en la página oficial: https://www.good-deeds-day.org/es/