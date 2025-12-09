Convocan al parlamento mujeres jóvenes tansformando

La diputada Ana María Solís Ruiz, presidenta de la Comisión de la Juventud y Deporte del Congreso del Estado, presentó la convocatoria para integrar el 1er Parlamento “Mujeres jóvenes transformando a Chiapas”, que se llevará a cabo el 11 de febrero de 2026.

De acuerdo con la diputada Solís Ruiz, el objetivo del evento es generar un espacio de diálogo y acción legislativa para que las jóvenes presenten propuestas para erradicar la violencia y mejorar sus condiciones de vida.

Quieren escuchar su voz

Lo anterior -subrayó- para que desde el Congreso del Estado se puedan retomar las propuestas que se realicen. “Ser joven y ser mujer implica muchos retos, por eso queremos que su voz sea escuchada”.

Quiénes deseen inscribirse pueden hacerlo en la página:

https://forms.gle/noCoawAjqGhh6Cma8 y podrán participar todas las mujeres de 18 a 29 años de edad. Deberán mandar una propuesta por escrito. Se seleccionarán a 45 mujeres.

Se realizan talleres

Como parte del parlamento, se realizarán talleres legislativos por el Instituto de Investigaciones Legislativas y Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y la A.C Ch’ieltik.

La convocatoria estará vigente hasta el 9 de enero. Entre las temáticas sugeridas están: Medio ambiente, recursos naturales, cambio climático, ciencia y tecnología, economía, trabajo y previsión social, salud y deporte.

Participantes

En la rueda de prensa participaron Laura López Sánchez, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos; Marisol Martínez Torres, en representación del colectivo Ch’ieltik; Luciana Torres López, de Diálogos Politicos; y Diana Paola Valencia Gómez, del colectivo “Bicicleta de la diversidad”.