Convocan al Premio Estatal de Cuento 2026

Con un premio de 80 mil pesos para el ganador, el Ayuntamiento de Berriozábal y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) presentaron oficialmente la convocatoria al Premio Estatal de Cuento Corto Eraclio Zepeda 2026, certamen que busca rendir homenaje a la memoria del reconocido escritor chiapaneco y fomentar la creación literaria entre las nuevas generaciones.

La directora general del Coneculta, Angélica Altúzar Constantino, destacó que se cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y forma parte de los esfuerzos que buscan ampliar la cobertura para llegar a escritores de las 124 localidades del estado.

Requisitos

En la convocatoria podrán participar escritores chiapanecos por nacimiento o residencia, sin distinción de edad, con una obra inédita que deberá presentarse en formato físico por triplicado, con una extensión de 60 a 80 cuartillas.

Cada cuento no podrá exceder las tres cuartillas, y los trabajos no podrán estar participando en otros concursos ni en proceso de publicación.

El jurado estará integrado por especialistas de reconocida trayectoria literaria, y su fallo se realizará en sesión virtual con la presencia de un notario público para garantizar la transparencia del dictamen.

El cierre de la recepción de trabajos será el 26 de agosto, mientras que el resultado se dará a conocer el 12 de noviembre y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 25 de noviembre en Berriozábal.

El coordinador de premios literarios del Coneculta, José Luis Ozuna, informó que en la edición anterior se recibieron cerca de 70 trabajos, de los cuales 54 cumplieron con todos los requisitos técnicos establecidos en las bases.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para consultar la convocatoria completa en la página oficial del Coneculta Chiapas y motivar a escritores de todas las regiones a participar.