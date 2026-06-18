Convocan al Premio Estatal de Poesía

Será el 29 de julio hasta cuando permanecerá abierta la convocatoria del Premio Estatal de Poesía Rodulfo Figueroa 2026, convocado por el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa.

En rueda de prensa, Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, y Eva Elia Guzmán Gutiérrez, presidenta municipal de Cintalapa, presentaron la convocatoria donde poetas podrán postularse con un libro inédito que será evaluado por un jurado calificador, integrado por autoras y autores reconocidos a nivel estatal y nacional.

Asimismo, resaltó la obra literaria de Figueroa (4 de agosto de 1866-7 de julio de 1899), nacido en Cintalapa, cuya producción literaria se caracterizó por una profunda sensibilidad y estilo, colocándolo como una de las voces más representativas de Chiapas.

La presidenta municipal de Cintalapa detalló que esta emisión tiene un premio único por la cantidad de 80 mil pesos, el cual se convierte un aliciente para las y los autores mexicanos.

De igual forma, adelantó que la entrega de este premio será el próximo 29 de octubre, como parte de la ceremonia que se tiene establecida.

Para conocer a detalle la convocatoria, puedes consultar www.conecultachiapas.gob.mx.