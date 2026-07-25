Convocan al primer concurso de Barismo

Como parte de las actividades conmemorativas por su 17 aniversario, el Museo del Café en Tuxtla Gutiérrez, será sede del Primer Concurso de Barismo “Modalidad Espresso”, un evento que busca reunir a la comunidad cafetalera en un ambiente de celebración pero con alto nivel técnico.

Alam Khalil Valle Ramírez, barista del recinto y jefe de departamento, explicó que la iniciativa nació del deseo de incentivar la participación entre profesionales del gremio.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a baristas, dueños de barras, catadores, tostadores y productores, con el fin de evitar desventajas para quienes no cuentan con experiencia en el manejo de máquinas de espresso o en la calibración de la bebida.

Inscripciones

La competencia está abierta a personas mayores de 15 años; los interesados deberán registrarse antes del 29 de julio a través de los canales oficiales del museo en Instagram o Facebook, donde se les enviará el formato de inscripción.

El cupo es limitado a 10 concursantes, debido a la extensión y complejidad de las evaluaciones.

Durante la competencia, los jueces calificarán aspectos como aroma, crema, dulzor, acidez, cuerpo, balance de la bebida, así como la originalidad, fluidez verbal y técnica del participante. También se evaluará el orden y la limpieza en la barra.

Premios

Los tres primeros lugares recibirán premios significativos como básculas, jarras y un juego de tazas, herramientas profesionales para el arte de la preparación del café. Además, todos los finalistas recibirán un mandil, reconocimiento y 250 gramos de café de especialidad.

El concurso se llevará a cabo el viernes 31 de julio a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Museo del Café.

Finalmente, Valle Ramírez extendió una invitación abierta al público para asistir como espectadores y apoyar a los participantes, en una jornada que estará llena de actividades culturales por la celebración del 17 aniversario del recinto.