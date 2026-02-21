Convocan al segundo parlamento infantil

Con el objetivo de fomentar la participación de las infancias en la vida democrática y legislativa del estado, autoridades estatales anunciaron la convocatoria para el segundo parlamento infantil Voces de la Niñez, que se llevará a cabo el 24 de abril del 2026.

Yolanda María Alfaro Pérez, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, destacó la importancia de generar espacios donde niñas y niños de 9 a 12 años puedan expresar sus ideas y propuestas.

Por su parte la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, dio a conocer que la convocatoria estará abierta del 20 de febrero al 30 de marzo del presente año, con la novedad de que en esta edición se ampliará la participación a todos los municipios del estado.

A esta convocatoria podrán participar niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad, deben haber nacido en Chiapas o haber residido al menos durante ocho años en la entidad. Deben contar con autorización por escrito de la madre, padre o tutor legal.

Para participar deberán presentar un documento en formato digital (PDF), con extensión máxima de una cuartilla, en el cual deben desarrollar un tema, propuestas de acuerdo o posicionamientos sobre asuntos relacionados con la niñez y su desarrollo integral.

La recepción de documentos se llevará a cabo del 20 de febrero al 30 de marzo de 2026, en las oficinas del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana o de manera digital mediante correo electrónico: [email protected].