Convocatoria abierta para Universidad Rosario Castellanos

La convocatoria para ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellanos sigue abierta, y la comunidad estudiantil puede inscribirse para continuar sus estudios en las carreras que ofrece la Unidad Académica Estatal de Comitán de Domínguez.

Para el caso de Chiapas, se ofrecerán 240 espacios para la forma presencial híbrida. Las clases serán de lunes a viernes en un turno mixto-intermedio vespertino.

Las carreras que forman parte de este programa en Comitán son: licenciatura en Administración y Comercio; en Derecho y Seguridad Ciudadana, además de las licenciaturas en Mercadotecnia y Ventas; Psicología, Relaciones Internacionales y también Turismo. Cada una ofrecerá 40 espacios.

Raúl Bonifaz, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, invitó a las juventudes a que aprovechen esta oportunidad para continuar con sus estudios.

La convocatoria cierra el próximo 27 de noviembre y las personas interesadas pueden conocer más detalles en https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/

Los resultados se estarán publicando el próximo año, el 9 de enero de 2026 después de las 15:00 horas. Las inscripciones, dependiendo las licenciaturas, serán del 12 al 16 del mismo mes.

Inicio de clases

Se prevé que las clases comiencen el 2 de marzo del siguiente año. Los resultados que se den a conocer de la convocatoria son inapelables.

Bonifaz, representante de la SEP en Chiapas, resaltó el impulso que ha brindado el Gobierno Federal a la educación superior; incluso, autoridades locales han hecho el compromiso de construir una sede local de dicha universidad.

Finalmente, resaltó que uno de los propósitos de la administración nacional es abrir más espacios gratuitos en las universidades, para que alumnas y alumnos tengan el derecho de continuar con su preparación profesional.