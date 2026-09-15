Convocatoria para maestría en historia continúa abierta

Está por cerrar la convocatoria de ingreso a la Maestría en Historia adscrita a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach); programa reconocido dentro del Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

La coordinadora de la maestría, Cruz Yolanda Martínez Martínez, comentó que la convocatoria, disponible en unicach.mx, permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre y está dirigida a egresados de la Licenciatura en Historia, así como de programas de educación superior pertenecientes al campo de las Humanidades o las Ciencias Sociales.

A lo largo de 15 años, la maestría ha contribuido a la formación de investigadores especializados en el área histórica, mediante un trabajo conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Colaboración

La rectora destacó que la colaboración interinstitucional entre la Unicach y la Unach ha permitido consolidar el posgrado mediante el intercambio académico, la participación de docentes de ambas instituciones y la generación de proyectos de investigación. A la fecha han egresado ocho generaciones.

Señaló que entre las fortalezas del posgrado se encuentra su núcleo académico, integrado por especialistas de reconocida trayectoria, así como el respaldo de infraestructura y acervos para la investigación histórica, entre ellos el Archivo Histórico de la Unicach.

La formación que ofrece este programa permite a las y los estudiantes desarrollar capacidades para la investigación histórica, el análisis crítico de procesos sociales y culturales.

“A quienes cumplen con los requisitos: la posibilidad de acceder a una beca federal, de acuerdo con la disponibilidad y los criterios establecidos por dicha institución federal”.