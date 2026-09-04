Cooperación México Guatemala fortalece la competitividad

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, participó en la sexta edición de Crossing Borders 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana para impulsar una agenda conjunta de desarrollo, competitividad y prosperidad compartida.

Ante autoridades y representantes empresariales de ambos países, Yamil Melgar destacó que Tapachula, por su ubicación estratégica, constituye un puente natural entre México y Centroamérica. Señaló que la facilitación aduanera, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la atracción de inversiones y el intercambio de experiencias son fundamentales para construir una frontera más dinámica, segura, eficiente e integrada.

Desarrollo compartido

La ministra Mónica Velarde Méndez, jefa de Cancillería de la Embajada de México en Guatemala, señaló que ambas naciones comparten una frontera estratégica de más de 960 kilómetros, sustentada en profundos vínculos históricos y culturales. Asimismo, destacó la hoja de ruta acordada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Bernardo Arévalo para impulsar el bienestar y el desarrollo compartido ante la reconfiguración de las relaciones económicas internacionales.

Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, destacó los avances en la infraestructura logística y la ampliación de los espacios aduaneros de Puerto Chiapas, que permitirán recibir, resguardar y movilizar un mayor volumen de mercancías. Además, anunció avances en la Ruta de Tránsito Internacional, una herramienta estratégica para fortalecer el intercambio comercial y beneficiar a Chiapas y Guatemala.