Cooperativas de Cahuaré esperan un buen repunte

Ante el reporte de una baja Semana Santa en cuanto a servicios en el Cañón del Sumidero, las cooperativas de Cahuaré tienen la esperanza de que en la segunda semana vacacional se dé un buen repunte.

Asunción López Martínez, de la Cooperativa Nandambúa del embarcadero Cahuaré, dio a conocer que la semana pasada la afluencia de turismo en este punto no fue lo esperado.

“Nos llevamos una sorpresa, la respuesta que nosotros esperábamos no ocurrió, desgraciadamente el tema de seguridad y todo lo que está en el estado fue la causa para que las personas optaran por no salir, por no viajar”, indicó.

Dijo que al existir comunicación con las agencias de viajes, se dio a conocer que hubo cancelaciones para la entidad, viajes que ya se tenían programados para Chiapas con grupos que arribarían a pasar las vacaciones.

“Todo eso nos está afectando. Lo que yo puedo decir es que estuvimos en un 40 por ciento en cuanto a las operaciones y afluencia de turismo, hablando de la semana mayor que es la esperanza para todo el mundo del turismo”, comentó.

Pese a ello, informó que hubo un arranque positivo en la segunda semana vacacional, por lo que puede haber una mejoría para este sector y los paseos en el Cañón del Sumidero.

“Están llegando camiones con paseantes del interior de la República, principalmente de estados como Yucatán. Estamos teniendo buena presencia de muchos habitantes de esta zona que se están dando la oportunidad de visitar al estado de Chiapas”, indicó.

Es por ello que, en el caso de Cahuaré, se espera que estos días puedan recuperar un poco de lo que no se tuvo la semana pasada.

Comentó que en comparación con el año pasado, en el mismo periodo vacacional la afluencia fue mucho menor, “en este 2024 operaron únicamente la mitad de las lanchas y no hubo una demanda mayor, no hubo filas, no hubo problemas”.

Por último, dijo que se espera que para el próximo mes de agosto, otra temporada vacacional fuerte, la situación sea completamente diferente.