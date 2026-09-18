Coordina IMSS traslado aéreo de paciente

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), coordinó con éxito el traslado aéreo de una paciente de 56 años de Chiapas a la Ciudad de México, donde continuará su atención médica de alta especialidad. Debido a su diagnóstico y padecimiento poco frecuente, iniciará un protocolo clínico de alta complejidad.

La paciente se encontraba en el Hospital General Regional de Especialidades “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez. Ante las características de su padecimiento, se determinó su referencia a una unidad de tercer nivel para recibir atención especializada.

Cama a cama

Mediante la coordinación entre el CVOED y los equipos médicos y administrativos involucrados, se realizó el traslado cama a cama, con vigilancia médica y las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la continuidad de la atención durante todo el trayecto.

El traslado concluyó satisfactoriamente con su ingreso a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde permanecerá hospitalizada bajo atención de un equipo multidisciplinario para continuar con su valoración y tratamiento especializado.

El IMSS refrenda su compromiso de articular sus capacidades médicas, hospitalarias y de respuesta para garantizar el acceso oportuno a servicios de alta especialidad y la continuidad de la atención de las personas derechohabientes.