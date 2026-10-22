Coordinación, clave para reducir todos los delitos

La disminución de la incidencia delictiva en la entidad se deriva de la colaboración permanente entre autoridades estatales y federales, afirmó el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien dijo que esto ha sido clave para tener grandes resultados.

Parte de lo conseguido, destacó, es el primer lugar en el conjunto de delitos de alto impacto y en el segundo lugar en el conjunto de todos los delitos, además de mantener registros en ceros en robos y bloqueos en las vías carreteras.

En entrevista, el funcionario señaló que el respaldo de las autoridades federales ha sido determinante para los resultados obtenidos.

“Siempre es motivante que la comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconozca la labor que se viene realizando en el territorio chiapaneco”, expresó.

Cooperación

Aparicio Avendaño explicó que las acciones operativas se ejecutan de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, así como con las instancias que integran la Mesa de Paz de Chiapas.

Ese esquema interinstitucional, sostuvo, es el que ha derivado en las cifras favorables para la entidad.

Sobre la relación entre las distintas corporaciones, el secretario enfatizó que la articulación se sustenta en tres ejes fundamentales, “trabajar en coordinación, cooperación y confianza”.

Añadió que la suma de esfuerzos con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fiscalías, permite actuar bajo el principio de ser “una sola fuerza interinstitucional”, modelo operativo que, según indicó, ha servido como referente para la implementación de estrategias similares en otros estados de la República Mexicana.