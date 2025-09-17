Coordinación estatal permite detención de prófugos: FGE

Los convenios con las autoridades de estados como Tabasco y Veracruz han sido fundamentales, se han dado varias colaboraciones para la detención de personas prófugas de la justicia. Más del cien por ciento de colaboraciones se han registrado de enero a agosto de este año con respecto al mismo periodo del 2024.

Así lo dio a conocer el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Dijo que se contribuye a tener casos de éxito, tanto cuando las autoridades chiapanecas buscan a delincuentes con cuentas pendientes con la ley en otros estados, como también los estados vecinos o incluso del norte piden la colaboración para detener a prófugos en la entidad.

Destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene una colaboración muy estrecha con los 31 estados de la República, el hecho de que alguien que cometa un delito se dé a la fuga y trate de ocultarse en otra entidad no será motivo de impunidad.

Número de emergencia

Aprovechó para exhortar a la población hacer un uso responsable de los números de emergencia, actualmente el 70 % de las llamadas a estos contactos son falsas o de broma.

La ciudadanía debe hacer conciencia de estos hechos, ya que hay situaciones reales que deben ser atendidas de inmediato y si los elementos y unidades van a un llamado falsos descuidan otros lugares.

El fiscal enfatizó que hacer un uso indebido de los números de emergencia es un delito, por lo que estas se investigan cuando el número es recurrente. “No se resuelve con una disculpa, son registrados como que cometieron un delito”.

Pidió a la población hacer conciencia en festividades, como en las pasadas Fiestas Patrias, en las que hay consumo de alcohol. Para que no se disparen los accidentes, los homicidios culposos y daños a las vías de comunicación.