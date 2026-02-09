Coordinación hoy para proteger el mañana

Ante el inicio de la temporada de incendios, se llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el objetivo de fortalecer la atención oportuna, la prevención y la respuesta inmediata en todo el estado y se realizó la Firma de la Declaratoria Estatal Preventiva de Quema y Roza para la temporada de estiaje 2026.

Focos rojos

Durante la reunión se evaluaron las acciones estratégicas de combate y prevención de incendios, se identificaron 16 municipios con mayor nivel de riesgo y se acordó una distribución clara de tareas y responsabilidades entre las dependencias, sumando esfuerzos en favor del territorio.

Asimismo, se anunció la convocatoria a comisariadas y comisariados ejidales, así como el otorgamiento de estímulos para prevenir incendios y fortalecer acciones clave como la apertura y mantenimiento de brechas cortafuego.

Asistentes

En este encuentro participó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca, refrendando el compromiso de la Semahn para trabajar de manera articulada, anticiparse a los riesgos y proteger nuestros ecosistemas y comunidades.

La prevención no es un discurso: es planeación, coordinación y acción.

Porque cuidar el territorio es cuidar la vida. Seguimos avanzando con conciencia ambiental y responsabilidad compartida.