Coordinación permite traslado de paciente

La oportuna identificación y activación del protocolo Código Infarto por parte del personal médico del Hospital Rural de Altamirano, permitió salvaguardar la vida de una paciente de 72 años que ingresó con un cuadro de emergencia cardiovascular.

Desde el primer momento, el equipo de la unidad brindó atención médica inmediata y administró el tratamiento farmacológico especializado que este tipo de urgencias requiere, gracias a que contaba con los medicamentos necesarios disponibles. Esta respuesta oportuna permitió estabilizar a la paciente y prepararla para su derivación a una unidad de mayor capacidad resolutiva.

Continuidad

Ante la necesidad de dar continuidad al manejo especializado del caso, se coordinó el traslado de la paciente al Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, en Tapachula, unidad que cuenta con servicio de hemodinamia. Para agilizar el traslado y reducir los tiempos de respuesta, se solicitó el apoyo de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas, cuya Dirección de Rescate Aéreo activó un helicóptero Bell 206L4, con tripulación aeromédica, para trasladar a la paciente por vía aérea de Altamirano a Tapachula.

Gracias a esta articulación, fue posible dar continuidad, sin interrupciones, a cada etapa de la atención: el diagnóstico oportuno, la disponibilidad de medicamentos, la estabilización de la paciente, su referencia médica y el traslado aeromédico hasta una unidad con capacidad resolutiva de alta especialidad.

Acciones

Este caso confirma el papel central que desempeñan el IMSS en Chiapas y el IMSS Bienestar en la atención de emergencias cardiovasculares en la entidad, al sostener una red aéreo-hospitalaria capaz de diagnosticar, tratar y estabilizar a las y los pacientes desde el primer contacto, y al articularse eficazmente con el Gobierno del Estado de Chiapas para que la atención especializada llegue a tiempo, sin importar la distancia.

Este tipo de coordinación reafirma el compromiso institucional del IMSS con la salud de las y los chiapanecos: cuando las instituciones trabajan de manera articulada, la atención oportuna puede salvar vidas.