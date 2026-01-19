Coordinación y conciencia: claves para la regulación

Autoridades ambientales federales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo para analizar y ajustar los criterios de autorización aplicables a los Bancos de Materiales Pétreos en la entidad chiapaneca.

Esta actividad, impulsada por la creciente demanda de infraestructura, ha aumentado significativamente, pero su operación irregular ha generado graves afectaciones como la deforestación de bosques y selvas.

Prevención

En el encuentro, Jorge Constantino Kanter, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), destacó la urgencia de fortalecer la coordinación y acompañar a las empresas en su proceso de regularización para prevenir daños ambientales. Subrayó la necesidad de fomentar una conciencia ambiental en todos los sectores, promoviendo la responsabilidad ecológica como eje central del desarrollo.

Jorge Enrique Zapata Nieto, representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, informó que se han contabilizado 700 bancos de materiales en el estado que operan sin permisos y requieren inspección para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.

Concientización

Destacó que la inspección y vigilancia deben ir acompañadas de acciones de concientización para que los operadores comprendan el impacto de su actividad y la importancia de la legalidad.

Finalmente, Francisco Javier Ruiz Serrano, director de Planeación Ambiental y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Semahn, explicó que las recientes reformas a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas permiten una mejor regulación de esta actividad.

Durante la reunión se propuso que las multas impuestas por irregularidades en los bancos de materiales pétreos se integren al Fondo Estatal Ambiental, con el objetivo de revertir los daños ocasionados.