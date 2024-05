Los maestros de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI), de la Sección 07, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no participarán en el paro de labores nacional programado para este 15 de mayo, al considerar que no existen condiciones.

Acuerdo

Así lo informó Alfonso López Entzín, coordinador suplente de la citada organización, quien agregó que el acuerdo fue tomado en una asamblea representativa realizada el jueves de la semana pasada.

“Revisamos que por falta de capacidad de convocatoria de la actual dirigencia de la Sección 07; por las contradicciones y falta de unidad internas del movimiento magisterial; por la política sectaria de la actual dirigencia; por perseguir objetivos personales, de grupo y ver solo por beneficios económicos de la dirigencia, y por la falta de apoyo de los padres de familia, no existen las condiciones para estallar el paro indefinido de labores en Chiapas”, agregó.

“Los compañeros, las bases, analizaron que no se puede ir a un paro indefinido de labores cuando estamos divididos en varias fracciones”, manifestó en entrevista.

Por ello, abundó López Entzín, los aproximadamente tres mil profesores de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del NEI no suspenderán labores.

Mencionó que el 15 de mayo, Día del Maestro, harán una concentración política en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez para exigir respuesta a sus demandas y, según las condiciones, valorarán qué otras actividades podrían realizar, entre ellas, bloquear la vía.

“Tenemos una mesa de atención con las autoridades educativas y el Gobierno de Chiapas. El 16 tenemos programada una nueva reunión. Estamos exigiendo respuestas concretas a las demandas de nuestra región como NEI.

“Las dos principales demandas son la no división de la región y la salida inmediata de Rafael Entzín, jefe de zonas, porque no lo reconocemos y la inmensa mayoría de la región no lo reconoce”, aseveró.

El dirigente también hizo un llamado a todas las delegaciones sindicales de la región a las actividades deportivas que se realizarán el 23 y 24 de este mes, en las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) de San Cristóbal.

“Es un evento deportivo para reforzar la unidad y la cuestión organizativa del NEI”, señaló.