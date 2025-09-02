Coordinan acciones contra la violencia de género

Con el firme compromiso de fortalecer las políticas públicas en la erradicación, prevención, atención y sanción de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad, se realizó la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanción del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual preside este Poder Judicial.

En este sentido, la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, Margarita Esther López Morales, al dar su mensaje como enlace del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, exhortó a que todas las instituciones que forman parte de la Comisión de Sanción de este Consejo, trabajen en unidad para dar seguimiento al Plan Estatal y coordinar acciones y estrategias para la protección de las niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas.

Estuvieron en esta sesión representantes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Gobierno y Mediación, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas en el Estado de Chiapas, la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, la Colectiva de Mujeres en San Cristóbal de Las Casas; así como integrantes de los Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tonalá, San Cristóbal y Villaflores.

De esta manera, el Poder Judicial, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reitera el compromiso adquirido en esta Comisión con la aplicación de sanciones para la atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, garantizando la protección de sus derechos fundamentales, en aras de construir una sociedad más justa, porque en Chiapas la justicia es la paz.