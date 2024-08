Coordinan acciones en favor de guatemaltecos

Reunión entre autoridades consulares y migratorias de México y Guatemala. CP

El Consulado de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez realizó una reunión con integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) con el fin de coordinar de manera conjunta los retornos de los guatemaltecos y guatemaltecas adultos, núcleos familiares, niños, niñas y adolescentes para no tener inconvenientes con el aseguramiento de sus connacionales y salvaguardar sus derechos humanos.

En su oportunidad, Mario René Azmitia Saldaña, cónsul de Guatemala en Tuxtla, dio a conocer que el país vecino ha reforzado la seguridad en la frontera, derivado al estado que se vive actualmente con el desplazamiento de familias, ocurrido en días pasados a causa de disputas entre grupos en la región Sierra.

Solidaridad

Abundó que el tema del refugio que han buscado los chiapanecos y la acción que ha tomado el país guatemalteco, es solo es una muestra de la solidaridad y cooperación que existe entre ambas naciones.

“Por la situación geográfica pudieran estar llegando a otros consulados de Guatemala, lo cual no creo que esté pasando, no obstante, la situación que está ocurriendo es que las personas se están desplazando al otro lado de la frontera, no existe nada que impida apoyar a los ciudadanos chiapanecos”, subrayó.

Agregó que la dirección general de Asuntos Migratorios siempre está preparada para atender este tipo de situación.

Por su parte, Fernando Castro Molina, analista migratorio y ex vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, consideró lamentable y notorio que las autoridades guatemaltecas vinculadas a la migración y de gobernación departamental carezcan de planes de emergencia para una respuesta efectiva ante una emergencia de desplazados; un tema que debe ser atendido de urgencia por parte de la Autoridad Migratoria Nacional.

Seguridad

Castro Molina estimó necesario trabajar de forma efectiva, ya que la situación de desplazamiento forzado de familias chiapanecas hacia Guatemala podría incrementar en los próximos meses.

Ante esto, las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad en la población de Amatenango y en la línea fronteriza con miembros del Ejército mexicano, misma acción realizó el gobierno guatemalteco en su territorio en la línea divisoria.