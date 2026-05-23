Coordinan acciones para fortalecer seguridad escolar

Como parte de las acciones impulsadas por la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, para fortalecer la seguridad y bienestar en los centros educativos, Karen Alejandra Ramírez Molina, coordinadora de Zona Centro Fraylesca, sostuvo una reunión de trabajo con directores de la región y autoridades del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza el presidente municipal, Ángel Torres, con el objetivo de reforzar estrategias enfocadas en la prevención y seguridad escolar.

Durante el encuentro instruido por la directora general, se refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para mantener espacios seguros, promoviendo acciones de prevención, cuidado y sana convivencia en beneficio de las y los estudiantes cobachenses. Asimismo, se destacó el respaldo y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el comisario David Hernández Pérez, para fortalecer las acciones preventivas en los planteles.

Videovigilancia

De igual forma, se planteó la gestión de cámaras de videovigilancia ante el C5, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad en los alrededores de los centros educativos y brindar mayor protección a las y los alumnos.

También se solicitó reforzar los recorridos de vigilancia preventiva y patrullaje en los accesos y alrededores de los planteles, principalmente durante los horarios de entrada y salida de ambos turnos.

Con estas acciones, el Cobach reafirma su compromiso de impulsar entornos escolares seguros que favorezcan el desarrollo integral y el bienestar de las juventudes chiapanecas.