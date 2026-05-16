Coordinan estrategias para temporada de lluvias y ciclones

Durante la presentación de la Estrategia Estatal para la Prevención y Atención ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar convocó a las instituciones federales, estatales y municipales a trabajar de manera coordinada para fortalecer integralmente las acciones preventivas, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar el patrimonio, la integridad y la vida de la población.

En ese contexto, el mandatario llamó a priorizar la supervisión y el mantenimiento de caminos y puentes para garantizar la conectividad vial en todas las regiones.

Refugios temporales

Asimismo, pidió verificar escuelas, hospitales, espacios y edificios públicos; identificar zonas para la instalación de refugios temporales; agilizar las labores de limpieza y desazolve de ríos y arroyos; impulsar campañas de concientización sobre prevención y reforzar las recomendaciones de protección civil, entre otras tareas comunitarias.

Ramírez Aguilar agradeció a las Fuerzas Armadas y a las instancias del Gobierno de México por sumarse a esta estrategia preventiva y demostrar su compromiso con el pueblo de Chiapas. De igual forma, reiteró el exhorto a los 124 municipios de la entidad, especialmente de las regiones Istmo Costa y Soconusco, para mantenerse atentos y no bajar la guardia ante el inicio de la temporada de lluvias.

Plan DN-III-E

El comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, señaló que el objetivo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional es preservar la vida de las personas. Explicó que, con un despliegue de 15 mil elementos, están preparados para brindar apoyo en caso de desastres naturales en Chiapas mediante el Plan DN-III-E, que contempla acciones de prevención, auxilio y recuperación.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que se fortalecerán las acciones de prevención y atención de emergencias mediante una fuerza de tarea especializada, brigadistas y mayores reservas estratégicas de ayuda humanitaria en las regiones con mayor vulnerabilidad. Asimismo, anunció que Chiapas será el primer estado del país en contar con un sistema de monitoreo en tiempo real de ríos y niveles de agua, lo que permitirá anticipar riesgos y agilizar evacuaciones ante posibles contingencias.

Plan de contingencias

El superintendente de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad Zona Tuxtla, Adalberto Hernández Aguilar, presentó el plan de contingencias de la CFE para la temporada de lluvias y ciclones en Chiapas, el cual contempla acciones preventivas, evaluación de daños y restablecimiento del servicio eléctrico, entre otras medidas. Explicó que la entidad forma parte de la División de Distribución Sureste y que actualmente se encuentran en la etapa preventiva, con preparación de personal, materiales y coordinación interinstitucional.

La encargada de la Dirección General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Claudia Chanona Flores informó que este año se destinarán 7 millones de pesos al mantenimiento de las estaciones meteorológicas prioritarias. En ese sentido, subrayó la importancia de que los ayuntamientos revisen la infraestructura hidráulica para evitar obstrucciones en cauces de ríos, arroyos y estructuras de cruce. Añadió que se han realizado pruebas de operación en las presas Rosendo Salazar, en Cintalapa, y El Portillo, en La Concordia. Precisó que actualmente La Angostura y Malpaso registran un 57 por ciento de llenado, por lo que se encuentran en condiciones óptimas para esta temporada.

Perspectiva climatológica

Durante su participación vía remota, la jefa del Departamento de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Yendi Álvarez Chacón, presentó la perspectiva climatológica para los próximos trimestres del año y destacó un inicio normal de la temporada de lluvias. Detalló que se prevé la presencia de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, además de probabilidades de lluvias durante mayo y junio. Advirtió que continuarán las rachas de viento y que en la zona costera las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius.

Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la directora general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Chiapas, Janette Cosme Vásquez; los secretarios de Salud, Omar Gómez Cruz; y de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Jorge Constantino Kanter.

Asimismo, las y los titulares del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas; de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando Farro José; y del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, José Luis Sánchez García; el secretario del Consejo Directivo Estatal de Bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero; el delegado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, Ángel Francisco Tovar Serrano; y el coordinador del Fondo de Fomento Agropecuario de la Secretaria del Campo, Héctor Álvarez de León, entre otros.