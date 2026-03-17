Copainalá será sede de la Feria de Turismo

Con el propósito de fortalecer el turismo comunitario y difundir la riqueza cultural, gastronómica y natural de la región zoque, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur) invita al público en general a participar en la Feria Regional de Turismo Comunitario “El ciclo del colibrí y el volcán”, que se realizará el próximo 22 de marzo en el Pueblo Mágico de Copainalá.

El encuentro tendrá lugar en el atrio del templo de San Miguel Arcángel, a partir de las 10:00 horas, con entrada libre. Participarán comunidades zoques de Copainalá, Ocotepec, Francisco León, Tecpatán, Chapultenango, Mezcalapa, Osumacinta, Coapilla, Chicoasén y San Fernando, quienes compartirán diversas experiencias y productos turísticos impulsados desde sus territorios.

Durante la jornada las y los asistentes podrán disfrutar de experiencias de turismo alternativo, muestras gastronómicas, exhibición de textiles, bordados y artesanías, así como un pabellón del café, entre otras actividades que reflejan la identidad cultural y natural de la región.

La feria es organizada por el Colegio de Guías de Chiapas, en coordinación con la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de visibilizar el papel de las comunidades como protagonistas del desarrollo turístico, impulsando iniciativas que integran conservación del patrimonio, identidad cultural y bienestar comunitario.

Así mismo, con el compromiso de elevar la calidad en la atención al turista y fortalecer la profesionalización del sector transporte, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur) llevó a cabo el curso de capacitación “Anfitriones en Movimiento” en el municipio de Pijijiapan.