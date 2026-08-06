Copal zoque resiste el paso del tiempo

El copal es uno de los productos que prevalece en la actualidad y que se usaba desde tiempos prehispánicos. Un reciente estudio etnobotánico detalla cómo este producto es un pilar de la identidad de las comunidades zoques de Chiapas.

El estudio, titulado “Etnobotánica de los copales zoques de Chiapas”, realizado por los investigadores Alejandra Janeth Díaz López, Marisol Castro Moreno, Juan Felipe Ruan e Iván de la Cruz Chacón.

Los expertos analizaron esta resina entre 2022 y 2024 en seis localidades de origen zoque: Tuxtla Gutiérrez, Copoya, Berriozábal, San Fernando, Ocozocoautla de Espinosa y Suchiapa, donde documentaron el conocimiento que los pobladores tienen sobre el uso de los copales.

Especies más aprovechadas

Los investigadores identificaron que las especies más aprovechadas son Bursera bipinnata (copal de hoja menuda) y Bursera excelsa (copal de hoja ancha), aunque también se emplean B. diversifolia y B. tomentosa.

El copal se quema sobre brasas en sahumerios de barro o metal durante festividades como el Día de Muertos, la Santa Cruz, Semana Santa y las celebraciones patronales de cada comunidad.

El humo se emplea para purificar hogares y alejar “malas energías”, y también como remedio para el “mal de ojo”, el “mal de aire” y el espanto.

En el ámbito medicinal, la resina seca se toma en infusión para aliviar la tos y el dolor de garganta; la resina fresca se aplica como ungüento para extraer espinas o forúnculos; incluso los frutos se consumen en cápsulas para tratar alergias por picaduras de insectos.

La extracción del copal es una labor predominantemente masculina. Los recolectores caminan largas distancias hasta los cerros en busca de árboles silvestres de tallo robusto. Con machete, descortezan el tronco en incisiones de 40 a 70 centímetros y regresan ocho días después para recoger la resina que ha exudado.

De este raspado obtienen diversos productos: la resina pura, la resina con corteza, la cáscara seca y el llamado “copal negro”, resina mezclada con tierra y hojarasca.