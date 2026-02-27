Corazón, diabetes y cáncer, principales causas de muerte

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos se posicionaron como las principales causas de muerte entre la población chiapaneca durante los primeros nueve meses de 2025, de acuerdo con datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, el organismo informó que de enero a septiembre de 2025 se contabilizaron 574 mil 929 defunciones, cifra que representa una disminución de 40 mil 745 muertes respecto al mismo periodo de 2024.

En el caso de Chiapas, el Inegi reportó 22 mil 63 muertes entre enero y septiembre de 2025, de las cuales nueve mil 919 correspondieron a mujeres y 12 mil 144 a hombres.

Tasa de mortalidad

La entidad registró una tasa de 468 defunciones por cada 100 mil habitantes, según la residencia habitual de la persona fallecida.

Las cinco principales causas de muerte en el estado fueron: enfermedades del corazón: cinco mil 535 casos, diabetes mellitus: tres mil 423.

Además de tumores malignos: dos mil 687, enfermedades del hígado: mil 767 y enfermedades cerebrovasculares: 854

Por sexo, entre las mujeres las principales causas fueron enfermedades del corazón (dos mil 435), diabetes mellitus (mil 848), tumores malignos (mil 429), enfermedades del hígado (615) y enfermedades cerebrovasculares (417).

En hombres, las enfermedades del corazón encabezaron la lista con tres mil 100 registros, seguidas por diabetes mellitus (mil 575), tumores malignos (mil 258), enfermedades del hígado (mil 152) y accidentes (611).