Corazón y diabetes lideran causas de muerte

En los primeros tres meses del 2025, en Chiapas, las enfermedades del corazón y la diabetes continúan liderando las causas de muerte en la población, de acuerdo al preliminar de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este viernes.

Panorama

Al primer trimestre, y a nivel nacional, se reportan un total de 211 mil 894 muertes, mil 445 menos que en el mismo periodo del año anterior.

De enero a marzo de 2025 fueron las enfermedades del corazón (51 mil 382), la diabetes mellitus (30 mil 578) y tumores malignos (23 mil 678). Le siguen influenza y neumonía, enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, agresiones (homicidios), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e insuficiencia renal.

En el caso específico de Chiapas, el informe destaca que las cinco principales causas de defunción durante este periodo fueron las enfermedades del corazón, con mil 880 casos.

Le sigue la diabetes mellitus, con mil 189 casos; los tumores malignos, con 832 casos. En cuarto lugar, las enfermedades del hígado con 620 casos; y la influenza y neumonía, con 301 casos.

Género

Al desglosar estas cifras por sexo, se observan algunas variaciones. En las mujeres chiapanecas el orden se mantiene similar: enfermedades del corazón (819), diabetes mellitus (635), tumores malignos (458), enfermedades del hígado (210) e influenza y neumonía (147).

Para los hombres, si bien las enfermedades del corazón (mil 061) y la diabetes (554) también ocupan los dos primeros lugares, la tercera causa de muerte son las enfermedades del hígado (410), seguidas de los tumores malignos (374). Los accidentes aparecen como la quinta causa específica en hombres, con 180 defunciones.