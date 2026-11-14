Corazón y diabetes, principales causas de muerte en Chiapas

En Chiapas las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte durante el 2025, seguidas por la diabetes mellitus y los tumores malignos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el caso de las mujeres, el orden de causas fue el mismo: corazón, diabetes y tumores malignos; mientras que, entre los hombres, el tercer sitio lo ocuparon las agresiones (homicidios), por encima de los tumores malignos.

La entidad lidera la lista

El año pasado se contabilizaron 30 mil 192 defunciones de personas residentes en Chiapas, la cifra más alta entre las entidades del sureste del país. La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes en la entidad fue de 503, por debajo del promedio nacional de 606.

Del total de muertes en el estado, cuatro mil 605 correspondieron a diabetes mellitus y tres mil 568 a tumores malignos; las enfermedades del hígado, con dos mil 400 casos, y las enfermedades cerebrovasculares, con mil 136, completaron las cinco principales causas.

A nivel nacional se registraron 792 mil 187 defunciones en 2025, una disminución de 3.4 por ciento respecto a 2024. Las tres primeras causas en todo el país fueron las enfermedades del corazón (183 mil 141), la diabetes mellitus (109 mil 839) y los tumores malignos (95 mil 362).

La tasa nacional fue de 606 decesos por cada 100 mil habitantes, la más alta se registró en la Ciudad de México, con 850, y la más baja en Campeche, con 341.

Causas externas

Respecto a las causas externas, en Chiapas se registraron 432 homicidios y la tasa de defunciones por esta causa fue de 7.3 por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas del país. En tanto, la tasa de suicidios en la entidad fue de 4.3, también entre las menores a nivel nacional.

Las defunciones por accidentes en Chiapas sumaron 816 casos entre la población masculina, de acuerdo con el desglose por sexo del Inegi.