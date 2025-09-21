Corean la transformación y la rendición de cuentas

En Chiapas, ante 40 mil personas, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el objetivo es hacer de Tapachula el centro del país y de Centroamérica, a través de la construcción de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), que ya están en licitación por parte de la Secretaría de Marina; la modernización del Puerto Chiapas y la conclusión en 2026 de la Línea K del Tren Interoceánico, conocida en esta entidad como la Línea de la Transformación, que va de Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Es muy importante el desarrollo de esta zona, quiere decir industrialización de diferentes formas y hacer de Tapachula —que ya lo es, pero es la visión— el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país, la primera frontera. La Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar aquí en Tapachula, que junto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años”, anunció ante un lleno total en el estadio Olímpico de Tapachula.

Atenderán afectaciones por lluvias

Además, informó que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se repararán los puentes que colapsaron, el 19 de septiembre, en este municipio, en apoyo al pueblo de Chiapas, ya que, reiteró: no hay división entre Gobierno y pueblo. “Si México es fuerte es por su pueblo, si México es fuerte es por su historia, si México es fuerte es porque no hay división entre gobierno y pueblo”, agregó.

Como parte de su gira de rendición de cuentas, la representante del Ejecutivo federal informó que en Chiapas son un millón 906 mil 955 beneficiarias y beneficiarias de alguno de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 45 mil 939 millones de pesos (mdp), lo que significa que una familia recibe entre uno y dos apoyos.

Apoyos

Detalló que son 430 mil 749 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 80 mil 744 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; nueve mil 248 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 27 mil 671 de Jóvenes Escribiendo el Futuro, —además, anunció que habrá una beca especial para jóvenes de Chiapas—; 190 mil 107 de la beca Benito Juárez; 388 mil niños y niñas están becados; 337 mil de Producción para el Bienestar; 344 mil de Fertilizantes Gratuitos; 78 mil 427 de Sembrando Vida; 238 mil de Leche para el Bienestar; mientras que nueve mil 652 escuelas de educación básica y 593 preparatorias fueron intervenidas con La Escuela es Nuestra.

Agregó que, como parte de los nuevos Programas para el Bienestar, todas las personas adultas mayores reciben la visita de Salud Casa por Casa; 189 mil 106 alumnos de secundaria son beneficiarios de la nueva beca universal Rita Cetina; y serán 100 mil 629 chiapanecas de 60 a 64 años quienes reciban este año la Pensión Mujeres Bienestar.

Recursos de manera directa

Detalló que tres mil 597 comunidades reciben por primera vez recursos de manera directa con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam); y como parte del programa de Vivienda para el Bienestar se construirán 82 mil 23 viviendas y 60 mil familias son beneficiadas con descuentos y congelamientos de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Informó que también se trabaja en la construcción de la vía de carga del Tren Maya; en la conservación de la red federal de carreteras; en la carretera Macuspana-Escárcega que pasa por Chiapas, la construcción del puente Rizo de Oro, de caminos artesanales y la carretera Palenque-Ocosingo, junto al Gobierno del Estado.

Precios de garantía

Además, con Alimentación para el Bienestar, el siguiente año comenzará la compra con Precios de Garantía de café del Soconusco; se va a recuperar la producción de maíz de La Fraylesca y se adquirirá una planta para producir harina de maíz.

En infraestructura, resumió que se hacen obras de protección contra inundaciones; se construirá en cada municipio un Centro LIBRE para las mujeres; fue inaugurado un plantel de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) y se trabaja en uno más; se abrieron las puertas del Hospital General de Zona No. 13 “14 de Septiembre” y se trabaja en la rehabilitación y ampliación del Hospital Rural Albergue en Bochil, de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel” en Tapachula del Issste, de Unidades de Medicina Familiar en Chiapa de Corzo y Tapilula y de la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General en Tonalá.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que el liderazgo de la presidenta abraza al pueblo, además, aseguró que su gobierno le ha llevado confianza, certeza y paz a esta entidad a través de acciones, particularmente en materia de seguridad.