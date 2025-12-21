Coro infantil de Bachajón se presenta en SCLC

En medio de la emoción de padres y familiares, el Coro Infantil de Bachajón, integrado por 48 niños y niñas, se presentó en el Centro Cultural Carlos Jurado de San Cristóbal de Las Casas.

Pese a que el grupo lleva solo tres meses, el entusiasmo y responsabilidad de los participantes es notable, indica el director del coro, Mario Méndez Pérez.

Inicio

Refiere que en un principio, el proyecto impulsado por el Sistema Nacional de Fomento Musical se inició en el centro cultural de la zona norte de San Cristóbal. Sin embargo, al carecer de matrícula, directivos de la Ciudad de México (CDMX) buscaron la forma de encontrar una nueva sede, tanto en escuelas públicas, privadas o en centro culturales.

La situación se complicó y la solución fue llevar el proyecto al pueblo de Bachajón, ubicado a tres horas y media de San Cristóbal. Ahí nació el coro comunitario en movimiento “Slamalil K’inal K’ayoj yu’un Jlumaltik Bachajon” / “Voces de paz del pueblo de Bachajón”. Mario Méndez, originario de ese mismo pueblo, cuenta que los niños están emocionados por participar en otros municipios.

Por fortuna, cuenta Mario, los padres son muy comprometidos. “Hay mucha disciplina de parte de los niños” y enfatiza que toda ausencia ha sido justificada hasta el momento.

Planes

Para el próximo año ya se piensa en actividades con otros ensambles promovidos por el mismo sistema de fomento. El coro ya tiene invitaciones para presentarse en Las Margaritas y en el Festival Balún Canán que se celebra en Comitán de Domínguez. Del mismo modo, el lunes 22 tendrán un concierto navideño en Bachajón.

Tanto el director como los padres agradecieron el espacio que se les otorgó en el centro cultural Carlos Jurado, en el que interpretaron canciones acompañados de Katia Alondra Girón, beneficiaria del Pecda Chiapas.