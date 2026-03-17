Coronan a reina por la inclusión

Sofía Villalobos Raymundo, fue coronada el pasado fin de semana como reina PCD (personas con discapacidad), para representar a este sector en la Feria de la Primavera y de la Paz 2026.

Sofia Villalobos Raymundo tiene 23 años de edad, estudia actualmente psicología y es una joven invidente.

Es una iniciativa que busca visibilizar las distintas discapacidades, entendiendo que existen condiciones visibles y no visibles, todas ellas son parte de la diversidad humana que enriquece la sociedad.

Alumna

En este emotivo evento, participó la alumna de Primaria UACH, Luciana González Villafuerte, quien fue coronada y presentada como embajadora y próxima reina PCD 2027, desde donde representará con orgullo a la comunidad con discapacidad auditiva, informó la institución.

De esta manera se reconoce la diversidad, se promueve el respeto y se abren espacios donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, pues, la inclusión no es un favor, sino un derecho.