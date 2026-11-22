Hay quienes encuentran su pasión en el movimiento y quienes la descubren en el arte; tal es el caso de Paulina Tapia que está aprendiendo a vivir entre el ritmo de sus pasos como corredora y la precisión de su mano como tatuadora.

Con siete años de trayectoria construye una identidad artística en la que la disciplina deportiva y la sensibilidad creativa se encuentran para dejar huella sobre la piel.

Su lenguaje visual tiene una inclinación particular por las sombras con arrastre y el black and grey, “estilos donde los contrastes, las transiciones y la profundidad cobran protagonismo”.

Afirma que en cada pieza, la tinta se convierte en una herramienta para contar historias, dibujar emociones y transformar la piel “en un lienzo que conserva una parte de quien decide llevarla consigo”.

Inspiraciones

Entre sus referentes figuran Hernán Guepes, Cruz del Río, Richard K Trece y Selene Calva, nombres que forman parte de ese universo de influencias desde el cual Tapia nutre su búsqueda, aprende y construye su propia voz.

Pero su relación con el deporte va más allá de una afición.

Como corredora, comenta, conoce el valor de la constancia y la disciplina, la cual, son cualidades que también traslada a su trabajo frente a la máquina.

“Porque tatuar, como correr, exige paciencia, concentración y la capacidad de superar los propios límites”.

Paulina entiende que el mundo del tatuaje nunca permanece inmóvil.

“Las tendencias evolucionan, las técnicas se perfeccionan y las formas de expresión se reinventan”, asevera.

Por eso, su mirada está puesta en seguir aprendiendo, explorando y creciendo.

Entre kilómetros, sesiones y agujas, Tapia demuestra que el arte y el deporte comparten la pasión por avanzar y dejar una marca propia.