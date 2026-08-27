Corriente arrastra vehículo y tráiler; una persona muere

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles en el municipio de Mapastepec cobraron una víctima, cuando un tráiler y un vehículo compacto fueron arrastrados por la corriente de un arroyo.

El trágico hecho ocurrió en el tramo carretero entre las comunidades Ruiz Cortines y Simón Bolívar, en el lugar conocido como “Mal Pasito”.

De acuerdo con los reportes, debido a las fuertes lluvias, el arroyo se desbordó y subió a la carretera, pero los conductores de un tráiler y de un automóvil pretendieron cruzar sin percatarse de la fuerza del agua.

Este último fue arrastrado por la corriente y su conductor ya no pudo salir, reportándose su fallecimiento, mientras que el carguero quedó atravesado.

Elementos de las diversas corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia se movilizaron hacia el lugar para realizar las labores de rescate.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la persona fallecida, aunque personal de Protección Civil corroboró que ya no contaba con signos vitales y que permanecía en el interior de la unidad.

Tromba

La tarde de ayer en el municipio de Mapastepec se registró otra fuerte tromba con lluvia y vientos, ante lo cual las autoridades habían llamado a la población a extremar sus precauciones para evitar poner en riesgo su integridad física.

Asimismo, se informó de la caída de árboles y de afectaciones en varias viviendas, por lo que se realizan las verificaciones para determinar los daños.