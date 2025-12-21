Corte eléctrico por mantenimiento a líneas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que como parte de su programa de mantenimiento, se realizará una interrupción del servicio eléctrico programada para el próximo lunes 22 de diciembre del 2025, en varias comunidades del municipio de Pijijiapan.

Mantenimiento

Los trabajos, enfocados en la recalibración del conductor en el circuito, buscan mejorar la calidad, estabilidad y continuidad del servicio que llega al domicilio de los habitantes de la zona.

Las labores están programadas de las ocho y media de la mañana a las cuatro y media de la tarde, con una duración estimada de ocho horas.

En días previos la comisión ha realizado labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica en las regiones del Centro, Costa, Soconusco y Sierra del estado. Ante las labores han hecho un llamado a la población a tomar medidas y prever esta situación.

Usualmente se ha establecido un tiempo para las actividades se realicen, sin embargo estas acciones pueden tardar más de lo estimado y en el mejor de los casos el tiempo puede ser menos.

Comunidades afectadas

Las comunidades afectadas por el corte incluyen: Barra Santiago, ranchería Huanacastal, El Volante, Lázaro Cárdenas, El Rión, Santa Virginia, ranchería El Sacrificio, La Conquista, Nancinapa, El Fortín, Nuevo Milenio, San Isidro, La Central y San Antonio.

La CFE reiteró que, por seguridad, estas maniobras solo pueden ejecutarse con las líneas desenergizadas. La Comisión agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias y puso a disposición el número 0-7-1 para cualquier reporte o aclaración adicional.