Corte programado de electricidad en Tonalá

Diversas comunidades del municipio de Tonalá se verán afectadas con una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica, trabajos programados a realizarse este 15 de enero con el objetivo de ejecutar mejoras integrales en la red general de distribución para garantizar un servicio de mayor calidad y continuidad, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte del servicio está programado para realizarse a partir de las siete de la mañana y tendrá una duración aproximada de ocho horas de trabajo, por lo que se prevé que los trabajos de rehabilitación culminen a las tres de la tarde. La CFE recomienda a la población tomar las precauciones necesarias durante este periodo.

La suspensión impactará a las comunidades y ejidos como: Boca del Cielo, ejido Los Cocos, calzada Huachipilín, Belisario Domínguez, Vicente Guerrero, La Laguna, Las Manzanas, Ranchería Los Mangos, Cabeza de Toro, Pueblo Nuevo y el ejido El Paraíso (Segunda Sección).

La paraestatal solicitó a los usuarios afectados prever cualquier situación que el corte temporal pudiera afectar e instó a no ignorar las recomendaciones y mantenerse informado en los canales oficiales de la comisión ante cualquier eventualidad.

Finalmente, agradeció la comprensión de los usuarios, subrayando que estos trabajos de mantenimiento preventivo y mejora son indispensables, y deben realizarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad del personal técnico. Para cualquier duda o aclaración adicional, la CFE puso a disposición la línea telefónica 0-7-1.