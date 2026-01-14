﻿﻿
Corte programado de electricidad en Tonalá

Enero 14 del 2026
El corte programado del servicio de energía eléctrica será el próximo 15 de enero. CP
Diversas comunidades del municipio de Tonalá se verán afectadas con una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica, trabajos programados a realizarse este 15 de enero con el objetivo de ejecutar mejoras integrales en la red general de distribución para garantizar un servicio de mayor calidad y continuidad, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El corte del servicio está programado para realizarse a partir de las siete de la mañana y tendrá una duración aproximada de ocho horas de trabajo, por lo que se prevé que los trabajos de rehabilitación culminen a las tres de la tarde. La CFE recomienda a la población tomar las precauciones necesarias durante este periodo.

La suspensión impactará a las comunidades y ejidos como: Boca del Cielo, ejido Los Cocos, calzada Huachipilín, Belisario Domínguez, Vicente Guerrero, La Laguna, Las Manzanas, Ranchería Los Mangos, Cabeza de Toro, Pueblo Nuevo y el ejido El Paraíso (Segunda Sección).

La paraestatal solicitó a los usuarios afectados prever cualquier situación que el corte temporal pudiera afectar e instó a no ignorar las recomendaciones y mantenerse informado en los canales oficiales de la comisión ante cualquier eventualidad.

Finalmente, agradeció la comprensión de los usuarios, subrayando que estos trabajos de mantenimiento preventivo y mejora son indispensables, y deben realizarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad del personal técnico. Para cualquier duda o aclaración adicional, la CFE puso a disposición la línea telefónica 0-7-1.

