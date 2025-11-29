Costo del pasaje se mantendrá en 10 pesos

En lo que resta de este 2025 no se tiene proyectado ningún cambio a la alza en relación a la tarifa del pasaje en la modalidad de colectivo, enfatizó Albania González Pólito, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Con lo antes señalado, antes de finalizar el año las usuarias y usuarios seguirán pagando los 10 pesos que es el costo habitual por el servicio en las combis urbanas.

Fue en junio de 2024 cuando las autoridades estatales de ese momento autorizaron un incremento a la tarifa, pasando de 8 a 10 pesos en la modalidad de colectivo urbano.

En esas fechas también quedó establecido que personas con discapacidad o adultos mayores pagaran 5 pesos, ambas disposiciones se mantienen vigentes.

En días recientes circularon algunos panfletos (sin membretes) de transportistas que pedían que la tarifa al pasaje tendría que situarse en 18 pesos, sin embargo, la autoridad oficial descartó el tema.

No obstante, en lo que sí han coincidido los sectores que brindan el servicio, es que se han registrado cambios en los costos que presentaron muchos insumos entre el 2024 y 2025. “Este año no vamos a tener un aumento al pasaje, lo que es importante ver es que nosotros como Secretaría de Movilidad y como gobierno del estado queremos avanzar”, detalló González Pólito.

Rubros importantes

Esto en referencia a rubros que son importantes como el reordenamiento de las rutas y que las unidades cumplan con lo que está establecido en la ley. Antes de pensar en un nuevo aumento al pasaje, remarcó la secretaria de Movilidad y Transporte, se tiene que ir viendo otros temas que no están vinculados solo con ajustes al costo del servicio de los colectivos.

Al preguntarle si es alcanzable que haya renovación las unidades, consideró que en un trabajo conjunto y con el apoyo del Gobierno del Estado y hasta buscando opciones a nivel federal se podría llegar a ese momento.